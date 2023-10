Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone, a coûté cher, très cher même, au point qu’Apple a déboursé entre 200 et 250 millions de dollars pour les coûts de production, révèle Bloomberg.

L’accord d’Apple avait fait parler de lui pour la première fois en 2020, où le coût annoncé était entre 180 et 200 millions de dollars. Aujourd’hui, les données ont été ajustées et le coût est entre 200 et 250 millions de dollars, dont au moins 25 millions pour Leonardo DiCaprio. Il faut aussi s’ajouter des millions de dollars pour le coût marketing. Le film dure 3 heures et 26 minutes.

Apple mise ici sur un format hybride où il est d’abord question d’une sortie au cinéma avant de débarquer en streaming sur Apple TV+. Il y a trois accords de ce type qui sont en cours avec Killers of the Flower Moon, Napoleon de Rydley Scott et Argylle de Matthew Vaughn. L’accord consiste à ce qu’Apple finance les films, ce qui leur permet d’être présentés comme des Apple Originals Films (films originaux d’Apple). Il y a ensuite une sortie au cinéma et la disponibilité en streaming attend au moins 45 jours après l’arrivée en salles.

La raison pour laquelle Apple investit dans ces accords est qu’ils permettent à la société d’accéder à des réalisateurs de renom qui ne seraient pas disposés à passer directement au streaming. Bloomberg explique qu’Apple serait prêt à perdre de l’argent à court terme pour cette raison.

Killers of the Flower Moon sortira au cinéma le 18 octobre.