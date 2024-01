Apple TV+ communique la date pour la disponibilité en streaming du film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Ce sera le 12 janvier 2024. Mais la France n’y aura pas le droit à cause de la chronologie des médias.

De l’attente pour la sortie française

La chronologie des médias est une loi bien française qui impose un délai entre la sortie d’un film au cinéma et sur les autres supports (VOD, DVD, Blu-ray et télévision). Dans le cas d’Apple TV+, il est question d’une plateforme de streaming avec abonnement (SVOD). La loi impose un délai de 17 mois (15 mois pour Netflix parce que le groupe participe davantage à la création française). Le film étant sorti en octobre 2023 au cinéma, la sortie sur Apple TV+ en France se fera en mars 2025 au plus tôt.

Comment voir le film plus tôt en France ? Il est encore disponible dans quelques cinémas, mais la liste est toute petite. Il faudra sinon attendre février/mars pour le voir proposer à l’achat en VOD. Une sortie en DVD/Blu-ray n’est pour le moment pas annoncée dans l’Hexagone. Un seul pays — pour le moment du moins — compte proposer Killers of the Flower Moon au format physique, il s’agit de l’Italie avec les Blu-ray et Blu-ray 4K prévus pour le 25 janvier.

À noter que le film avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone au casting est déjà disponible en VOD dans les autres pays, là encore parce qu’ils ne sont pas soumis à la chronologie des médias. Et il se trouve que la version française est disponible dans certaines régions, comme la Belgique.