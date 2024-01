Le dernier métrage de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, vient de débarquer sur Apple TV+ ce vendredi 12 janvier 2024 dans tous les pays où le service par abonnement est disponible. Tous ? Pas tout à fait puisque la France est une notable exception avec sa chronologie des médias qui impose un énorme décalage entre la sortie en salles et la disponibilité sur une plateforme de streaming. Conclusion, le film avec De Niro et DiCaprio en têtes d’affiche débarquera sur l’Apple TV+ français en 2025, et encore faudra t-il qu’Apple ne nous refasse pas le coup de Wolfwalkers, film animé produit par Apple Studios et sorti en salles… qui n’est finalement jamais arrivé dans le service en France !

Ce grand décalage concerne aussi le Napoléon de Ridley Scott, ainsi que la comédie Argyle avec Henry Cavill en vedette, et tout porte à croire que désormais chaque grosse production de long métrage par Apple Studios se conclura par une sortie en salles. Ça commence à faire beaucoup, et surtout cela signifie que l’abonné français à Apple TV+ a droit à un service au rabais… pour lequel il paye tout de même le prix fort (incidemment, cela signifie aussi que l’utilisateur finance directement des œuvres qu’il ne peut pas regarder sur le service où ces oeuvres sont sensées être diffusées). Le choix d’Apple en France est d’autant plus étonnant que le succès de ses films en salles est pour le moins mitigé. Il faut croire que l’image « premium » apportée par le cinéma compte finalement plus que le respect de ses propres clients.