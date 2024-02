Après les Golden Globe, Lily Gladstone rafle une seconde récompense pour son rôle de Mollie Buckhart dans le superbe film Killers Of The Flower Moon du réalisateur américain Martin Scorsese. L’actrice aux origines amérindiennes vient en effet de remporter le Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice, au nez et à la barbe (ah non, pas la barbe en l’occurence) d’Annette Bening (Nyad), Carey Mulligan (Maestro), Emma Stone (Poor Things) et Margot Robbie (Barbie). A noter que la cérémonie des SAG 2024 s’est ouverte sur un morceau de la bande originale de Killers of the Flower Moon du compositeur Robbie Robertson. Malgré une excellente réception critique, Killer of the Flower Moon a été u échec au box-office. Le film est disponible depuis peu sur Apple TV+… sauf en France (à cause de la chronologie des médias). Les plus impatients pourront tout de même l’acheter à l’unité sur la section Store de l’app Apple TV (16,99 euros tout de même…).



Pour rappel, l’histoire narrée par le film est tirée d’évènement réels : au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune à la nation Osage, qui est devenue du jour au lendemain l’un des peuples les plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens a immédiatement attiré les Blancs, qui ont manipulé, extorqué et volé autant d’argent que possible aux Osages, avant de recourir au meurtre. Basé sur une histoire vraie racontée à travers la romance improbable d’Ernest Burkhart et de Mollie Kyle, le film Killers of the Flower Moon est une épopée criminelle western épique, où l’amour véritable croise le chemin d’une trahison indicible.

Outre Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio incarne le rôle d’Ernest Burkhart, le neveu d’un puissant éleveur local (Robert De Niro) qui se retrouve mêlé aux meurtres de la nation Osage. Jesse Plemons interprète Tom White, l’agent principal du FBI chargé d’enquêter sur les meurtres.