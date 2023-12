Vivement 2024 ! Les nouveautés se font rares sur Apple TV+ en cette fin d’année, même s’il y a encore quelques miettes à se mettre sous la dent. On commence avec Killers of The Moon, le film fleuve de maitre Scorsese. Cette fois, pas de featurette, d’extrait ou de énième trailer, mais une vraie plongée sans artifice dans l’ambiance du tournage d’une scène. Cette façon de montrer le tournage de manière « brute », sans les commentaires obligés (et souvent sans intérêts) de tel ou tel acteur ou réalisateur, c’est une nouveauté pour Apple TV+. Et c’est extrêmement plaisant. Killers of the Flower Moon est toujours visible dans les salles, mais il faudra attendre quelques mois supplémentaires en France pour pouvoir se le procurer à l’achat. Pour la disponibilité en streaming dans le service Apple TV+, l’attente sera encore plus longue, jusqu’à la mi-2025 exactement.



La série Monarch: Legacy of Monsters tente encore d’appâter de nouveaux spectateurs avec deux extraits, dont un qui rappelle furieusement le film Alien: le 8ème passager (le champ d’oeufs Alien).





La série Masters of the Air supervisée et coproduite par Spielberg dévoile ses atouts dans un trailer blindé d’action. La série est attendue pour le dans le service.



On rappellera aussi que les films et séries Apple TV+ ont obtenu 16 nominations pour la prochaine cérémonie des Golden Globes 2024, dont 7 uniquement pour Killers of the Flower Moon.

Passons donc aux épisodes des séries en cours :

Slow Horses, saison 3 : épisode 5, « Nettoyage », diffusé le 20 décembre prochain

For All Mankind, saison 4 : épisode 6, « Léningrad », diffusé le vendredi 15 décembre

Monarch: Legacy of Monsters : épisode 6, « Des miracles terrifiants », diffusé le vendredi 15 décembre

On notera enfin que la comédie The Family Plan avec Mark Wahlberg et Michelle Monaghan en vedettes sera disponible sur Apple TV+ ce vendredi 15 décembre.