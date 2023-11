Il est sans doute temps d’embrayer sur une nouvelle année. Les annonces de nouveautés se font en effet plutôt rares sur le front d’Apple TV+, ce qui est d’autant plus dommage que le prix de l’abonnement a été nettement revu à la hausse il y a peu. Augmenter les tarifs est une chose, mais il faut que la programmation suive derrière. Ceci étant dit, la nouveauté du jour fait vraiment plaisir : la saison 3 de l’excellente série Slow Horses démarre aujourd’hui même sur la plateforme. Les deux premiers épisodes sont disponibles, et l’on retrouve avec plaisir notre équipe de bras cassés préférée (de moins en moins cassés tout de même), avec notamment Gary Oldman dans le rôle du désabusé Jackson Lamb, Jack Lowden (River Cartwight) en ayant secret en quête de rédemption, ou bien encore la très classe Kristin Scott Thomas en Diana Tavernier, la patronne du MI5. A savourer séance tenante.



L’actu Apple TV+, c’est aussi les Gotham Awards et l’Historical Icon and Creator Tribute attribué au réalisateur Martin Scorcese pour Killers of the Flower Moon, une remise de récompense durant laquelle Robert de Niro a eu quelques bonnes raisons de pester contre Apple.

Les épisodes des séries en cours :