La liste des nommés pour les Golden Globes 2024, une cérémonie qui récompense les films et séries télévisées, est arrivée et on découvre qu’Apple TV+ a obtenu 16 nominations.

Killers of the Flower Moon domine

Dans le détail, c’est surtout le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui domine avec près de la moitié des nominations aux Golden Globes 2024 pour Apple TV+. Il y a ensuite Ted Lasso (trois trois nominations), The Morning Show (deux nominations), Lessons in Chemistry (trois nominations), Shrinking (une nomination) et Slow Horses (une nomination).

Dans le détail, voici les nominations pour Killers of the Flower Moon :

Meilleur film dramatique

Meilleure actrice dans un drame (Lily Gladstone)

Meilleur acteur dans un drame (Leonardo DiCaprio)

Meilleur acteur dans un second rôle (Robert De Niro)

Meilleure réalisation (Martin Scorsese)

Meilleur scénario (Eric Roth et Martin Scorsese)

Meilleure musique (Robbie Robertson)

Pour Ted Lasso :

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale (Jason Sudeikis)

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique ou comique (Hannah Waddingham)

Pour The Morning Show :

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique ou comique (Billy Crudup)

Concernant Lessons in Chemistry :

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm (Brie Larson)

Du côté de Shrinking :

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale (Jason Segel)

Pour Slow Horses :

Meilleur acteur dans une série dramatique (Gary Oldman)

Les Golden Globes 2024 auront lieu le 7 janvier 2024.