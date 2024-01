Les Golden Globes 2024 ont eu lieu cette nuit pour récompenser le monde du cinéma et des séries. Apple TV+ avait obtenu 16 nominations, mais a seulement remporté un prix.

Un seul prix pour Apple TV+

C’est Lily Gladstone qui a obtenu le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique pour Killers of the Flower Moon. C’est un film réalisé par Martin Scorsese et produit par Apple. Il sera disponible le 12 janvier sur Apple TV+. Ce sera proposé partout dans le monde… sauf en France à cause de la chronologie des médias.

Pour rappel, voici les nominations pour Killers of the Flower Moon :

Meilleur film dramatique

Meilleure actrice dans un drame (Lily Gladstone)

Meilleur acteur dans un drame (Leonardo DiCaprio)

Meilleur acteur dans un second rôle (Robert De Niro)

Meilleure réalisation (Martin Scorsese)

Meilleur scénario (Eric Roth et Martin Scorsese)

Meilleure musique (Robbie Robertson)

Pour Ted Lasso :

Meilleure série comique

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale (Jason Sudeikis)

Meilleure actrice dans un second rôle pour une série dramatique ou comique (Hannah Waddingham)

Pour The Morning Show :

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique ou comique (Billy Crudup)

Concernant Lessons in Chemistry :

Meilleure mini-série ou meilleur téléfilm

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm (Brie Larson)

Du côté de Shrinking :

Meilleur acteur dans une série comique ou musicale (Jason Segel)

Pour Slow Horses :

Meilleur acteur dans une série dramatique (Gary Oldman)

Résultats des Goldens Globes 2024

Cinéma

Film dramatique : Oppenheimer

Actrice dramatique : Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Acteur dramatique : Cillian Murphy, Oppenheimer

Film (comédie, comédie musicale) : Pauvres créatures

Actrice de comédie (cinéma) : Emma Stone, Pauvres créatures

Acteur de comédie (cinéma) : Paul Giamatti, Winter Break

Second rôle féminin (cinéma) : Da’Vine Joy Randolph, Winter Break

Second rôle masculin (cinéma) : Robert Downey Jr, Oppenheimer

Réalisateur de film : Christopher Nolan, Oppenheimer

Scénario de film : Anatomie d’une chute, Justine Triet et Arthur Harari

Bande originale : Ludwig Göransson, Oppenheimer

Chanson originale : Barbie, What Was I Made For? de Billie Eilish et Finneas

Film en langue étrangère : Anatomie d’une chute

Film d’animation : Le garçon et le héron

Performance au box-office : Barbie

Télévision