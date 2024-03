La 96e cérémonie des Oscars a eu lieu et malgré 13 nominations, dont 10 pour Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Apple n’a rien remporté. Le film Napoléon de Ridley Scott avait pour sa part eu trois nominations, mais là encore, rien n’a été gagné. Apple a produit les deux films.

Killers of the Flower Moon avait eu le droit à plusieurs nominations prestigieuses, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Martin Scorsese et meilleure actrice pour Lily Gladstone. Mais le film n’a pas séduit le jury, du moins pas suffisant pour remporter des statuettes.

Les dix nominations pour Killers of the Flower Moon étaient :

Meilleur film

Meilleur réalisateur (Martin Scorsese)

Meilleure actrice (Lily Gladstone)

Meilleur acteur dans un second rôle (Robert De Niro)

Meilleure photographie (Rodrigo Prieto)

Meilleur montage (Thelma Schoonmaker)

Meilleure création de costumes (Jacqueline West)

Meilleure musique de film (Robbie Robertson)

Et les trois pour Napoléon étaient :

Meilleure création de costumes (Janty Yates et Dave Crossman)

Meilleurs décors (Arthur Max et Elli Griff)

Meilleurs effets visuels

Le grand vainqueur de la soirée a été le film Oppenheimer qui a remporté sept Oscars (sur 13 nominations), dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur (Christopher Nolan), meilleur acteur (Cillian Murphy), meilleur acteur dans un second rôle (Robert Downer Jr), meilleure photographie (Hoyte van Hoytema), meilleur montage (Jennifer Lame) et meilleure musique de film (Ludwig Göransson). Le film Pauvres Créatures arrive derrière avec quatre Oscars, dont meilleure actrice (Emma Stone), meilleurs décors et direction artistique, meilleurs costumes et meilleurs maquillages et coiffures.