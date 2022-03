CODA a remporté l’Oscar du meilleur film et il s’agit d’une très bonne nouvelle pour Apple TV+. Ce remake du film français La Famille Bélier était en compétiton avec Belfast, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story.

Un Oscar important pour Apple TV+

Cet Oscar pour CODA est plus que notable pour deux raisons. La première est évidente : il s’agit de la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie qui a lieu tous les ans. C’est le film qui sort du lot et qui est — aux yeux des votants du moins — le meilleur long-métrage de l’année. Le second point est que CODA devient le premier film d’une plateforme de streaming à remporter cette récompense. Ce n’était jamais arrivé auparavant. Apple TV+ a réussi à cet exploit.

CODA tourne autour d’une jeune femme nommée Ruby, la seule membre entendante d’une famille de sourds. Utilisant la langue des signes, Ruby sert d’interprète à ses parents tout en travaillant pour l’entreprise familiale de bateaux de pêche en difficulté. Après avoir rejoint le club de la chorale de son lycée, Ruby se retrouve déchirée entre ses obligations familiales et la poursuite de ses rêves.

Il faut savoir que le succès pour CODA ne s’arrête pas là. En effet, le film a également obtenu l’Oscar du meilleur scénario adapté et l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur.

Les réactions d’Apple

« Au nom de toute l’équipe d’Apple, nous sommes très reconnaissants à l’Académie pour les honneurs accordés à CODA ce soir », a déclaré Zack Van Amburg, responsable mondial de la vidéo chez Apple. « Nous nous joignons à nos équipes du monde entier pour rendre hommage à Siân, Troy, les producteurs, ainsi qu’à l’ensemble de la distribution et de l’équipe, pour avoir offert au public une représentation aussi puissante de la communauté sourde, et avoir brisé tant de barrières au passage. Il a été si gratifiant de partager cette histoire vibrante et porteuse de vie, qui nous rappelle le pouvoir du cinéma à rassembler le monde ».

« Quel incroyable voyage cela a été depuis le moment où nous avons vu CODA pour la première fois jusqu’à la reconnaissance historique de l’Académie aujourd’hui », a pour sa part déclaré Jamie Erlicht, autre responsable mondial de la vidéo chez Apple. « Ce fut une véritable joie de constater l’impact positif sur l’humanité que cette histoire et ses interprétations ont eu dans le monde entier. Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Siân, à Troy, à la distribution, à l’équipe créative, aux producteurs Patrick, Philippe et Fabrice, et à tous ceux qui ont contribué à mettre l’inclusion et l’accessibilité au premier plan grâce à ce film remarquable ».

Pour information, Apple TV+ n’a pas directement participé à CODA. Le service de streaming a déboursé 25 millions de dollars pour acquérir les droits de diffusion. Le film avait été diffusé pour la première fois lors du festival Sundance qui a eu lieu à la fin janvier 2021. Le long-métrage est arrivé sur Apple TV+ en juillet de la même année.