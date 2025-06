F1 le film, produit par Apple et distribué par Warner Bros, a très bien débuté au box-office mondial, engrangeant 144 millions de dollars lors du premier week-end, dont 55,6 millions de dollars en Amérique du Nord. Ce démarrage surpasse largement les précédents films d’Apple au cinéma. Le long-métrage de Formule 1 avec Brad Pitt se prépare à dépasser le total cumulé des recettes de tous les films précédents d’Apple.

Un démarrage qui éclipse les précédents films d’Apple

F1 le film marque un tournant pour Apple, qui a jusqu’à présent privilégié des sorties en salles à petite échelle pour attirer l’attention des médias et viser des récompenses (les Oscars essentiellement). Récemment, la firme s’est aventurée dans des sorties mondiales d’envergure. Voici un comparatif avec ses précédentes tentatives majeures :

Killers of the Flower Moon : 44 millions de dollars pour le week-end d’ouverture, 158 millions de dollars à l’arrivée Napoléon : 78 millions de dollars sur cinq jours (Thanksgiving aux États-Unis), 67 millions de dollars sur trois jours, 221 millions de dollars à l’arrivée Argylle : 35 millions de dollars à l’ouverture, 96 millions de dollars à l’arrivée To the Moon : 19 millions de dollars à l’ouverture, 42 millions de dollars à l’arrivée

Avec ses 144 millions de dollars dès le premier week-end, F1 le film, qui a un budget de 200 millions de dollars, surpasse de loin le meilleur lancement précédent, à savoir celui de Napoléon. Les retours positifs des spectateurs (la note du public est de 4,2/5 sur AlloCiné), combinés à une forte demande pour les projections IMAX et la Formule 1 de manière générale, laissent présager un bouche-à-oreille favorable qui pourrait aider au niveau du box-office au fil des prochaines semaines.

Les analystes estiment que le film pourrait atteindre entre 500 et 600 millions de dollars au box-office mondial, dépassant ainsi les 517 millions de dollars cumulés par les quatre films précédents d’Apple.

Une stratégie au cinéma incertaine

Malgré ce succès, l’avenir d’Apple dans les sorties en salles reste flou. Les échecs relatifs d’Argylle et To the Moon ont ébranlé la confiance des dirigeants, comme en témoigne l’annulation de dernière minute de Wolfs, qui est finalement directement sorti en streaming sur Apple TV+. Aucun des films actuellement en préparation n’a de date de sortie en salles confirmée, suggérant une possible préférence pour le streaming.

Cependant, le succès de F1 le film, réalisé par Joseph Kosinski (le réalisateur de Top Gun: Maverick) et aidé par une campagne marketing agressive, pourrait inciter Apple à revoir sa stratégie. D’ailleurs, il a récemment été annoncé que des dirigeants d’Apple voulaient que la société distribue elle-même les films au lieu de passer par des partenaires (comme c’est le cas avec Warner Bros ici).