Apple suscite une controverse en envoyant une notification publicitaire pour l’application Cartes (Wallet) d’utilisateurs d’iPhone aux États-Unis. Cette démarche marketing inhabituelle a rapidement provoqué des réactions négatives.

La notification en question fait la promotion d’une réduction de 10 dollars proposée par Fandango sur l’achat de deux places de cinéma pour F1 le film, le nouveau film d’Apple avec Brad Pitt. Un certain nombre d’utilisateurs ont reçu cette notification publicitaire, déclenchant immédiatement des critiques sur Reddit, X (ex-Twitter) et ailleurs.

Une notification publicitaire d’Apple pour F1 le film

Les utilisateurs se montrent mécontents de recevoir ce type de contenu publicitaire via l’application Cartes. Cette application occupe en effet une place centrale dans la gestion des finances personnelles, rendant impossible la désactivation complète des notifications sans perdre des fonctionnalités essentielles.

Cette situation place les utilisateurs dans une position délicate : soit ils acceptent de recevoir des publicités non sollicitées, soit ils renoncent aux notifications importantes liées à leurs cartes bancaires, titres de transport ou autres éléments financiers stockés dans l’application.

La controverse prend une dimension supplémentaire quand on examine les propres règles d’Apple concernant les notifications. L’entreprise stipule clairement que les notifications d’applications ne doivent pas servir à des fins promotionnelles ou de marketing direct, sauf si les utilisateurs ont explicitement accepté de recevoir ce type de contenu.

iOS 26 apporte une solution partielle

Heureusement, la bêta d’iOS 26 propose une fonctionnalité « Offres et promotions » désactivable dans l’application Cartes. Cette option permet aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent recevoir des offres spéciales et des réductions d’Apple et de ses partenaires non spécifiés.

Cependant, cette amélioration arrive après la bataille. Apple a en effet envoyé sa notification publicitaire aux utilisateurs d’iOS 18, qui n’avaient pas donné leur consentement explicite pour recevoir ce type de contenu marketing. Cette chronologie questionnable explique en partie la déception exprimée par des utilisateurs envers le fabricant d’iPhone.

En France, il y a une promotion dans les cinémas Pathé pour F1 le film. Ceux qui paient leur place avec Apple Pay ont le droit à 50 % de réduction sur le pop-corn.