Apple a officiellement lancé Apple Pay au Paraguay, permettant ainsi aux utilisateurs de ce pays d’Amérique Latine d’effectuer des paiements sécurisés à l’aide de leur iPhone et de leur Apple Watch. Mastercard a confirmé la nouvelle de son côté, annonçant que les clients de Banco Continental, Itaú et Ueno Bank peuvent désormais ajouter leurs cartes à l’application Cartes (Apple Wallet). Federico Cofman, dirigeant de Mastercard pour l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, a profité de ce lancement pour souligner le partenariat et l’engagement de Mastercard envers des solutions de paiement « innovantes ».

Le Paraguay rejoint la liste des pays d’Amérique du Sud où Apple Pay est déjà disponible, à l’instar de l’Argentine, du Brésil, du Chili et de la Colombie. Le service d’Apple permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements sans contact dans les magasins équipés de bornes de paiement compatibles et d’effectuer des transactions en ligne via des applications et des sites Web (via leur iPad et leur Mac). Apple Pay est maintenant actif dans plus de 80 pays à travers le monde. Apple a récemment étendu sa fonctionnalité Tap to Pay à d’autres pays européens (mais toujours pas en France), transformant les iPhones en terminaux de vente pour les paiements sans contact.