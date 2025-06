À l’occasion de la sortie de F1 le film, un partenariat a lieu entre Apple et les cinémas Pathé, permettant d’avoir 50 % de réduction sur le prix du pop-corn si vous payer avez Apple Pay.

Il arrive régulièrement que des promotions soient disponibles aux États-Unis si le paiement se fait avec Apple Pay ou l’Apple Card. C’est plus rare dans le reste du monde. Mais ici, il y a 50 % de réduction sur le pop-corn si vous payez avec Apple Pay en France.

L’offre a lieu du 25 juin au 8 juillet. Il suffit de réserver votre place pour F1 le film sur l’application iOS de Pathé ou bien sur le site pathe.fr, en s’assurant de payer avec Apple Pay. Une fois que c’est fait, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant votre QR Code de réduction. Présentez ce QR Code en caisse ou à la borne dans les cinémas participants et vous aurez 50 % de réduction sur votre pop-corn sucré, salé ou édition limitée. Pathé précise que la remise s’applique sur le gobelet de pop-corn le plus valorisé.

Au fait, quel rapport avec Apple ? Si vous n’avez pas suivi, Apple produit F1 le film avec Brad Pitt dans le rôle principal. Le fabricant d’iPhone fait donc beaucoup de marketing. Il y a notamment eu une bande-annonce « tactile » des retours haptiques sur iPhone, une version pour l’Apple Vision Pro, une mise en avant dans l’application Plans, ainsi que la scène d’introduction de la keynote de la WWDC 2024 avec Craig Federighi comme pilote de Formule 1.

F1 le film sort demain au cinéma. Voici le synopsis et la bande-annonce :

Sonny Hayes (Brad Pitt) était le prodige de la F1 des années 90 jusqu’à son terrible accident. Trente ans plus tard, devenu un pilote indépendant, il est contacté par Ruben Cervantes (Javier Bardem), patron d’une écurie en faillite qui le convainc de revenir pour sauver l’équipe et prouver qu’il est toujours le meilleur. Aux côtés de Joshua Pearce, diamant brut prêt à devenir le numéro 1, Sonny réalise vite qu’en F1, son coéquipier est aussi son plus grand rival, que le danger est partout et qu’il risque de tout perdre.