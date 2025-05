Auchan propose une offre en ce moment pour tous ceux qui ont la carte de fidélité Waaoh. Si vous payez avec Apple Pay, vous pourrez obtenir 5 euros de cagnotte sur votre compte de fidélité. L’offre a débuté le 19 mai et se termine le 2 juin.

Il y a quelques éléments à prendre en compte dans les conditions d’utilisation. Auchan indique pour commencer que son offre est valable pour tout achat d’un montant minimum de 50 euros avec un paiement par Apple Pay et sur présentation de la carte de fidélité dans les hypermarchés et supermarchés Auchan participants, sur auchan.fr et sur l’application Auchan France. Surtout, c’est réservé aux personnes n’ayant pas utilisé Apple Pay chez Auchan dans les 12 derniers mois. Autant dire que cela va limiter beaucoup de personnes. S’ajoute à cela le fait que l’opération est limitée aux 60 000 premiers clients.

À noter que tous les magasins Auchan ne sont pas éligibles à l’offre. Il est conseillé de se rendre sur cette page et de regarder les petites lignes en bas de la page pour voir si le vôtre fait partie de la liste.

Si vous remplissez toutes les conditions, vous recevrez 5 euros sur votre compte de fidélité dans les 5 jours ouvrés suivant la fin de l’opération. Cela signifie une disponibilité autour du 7 juin.