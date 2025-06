Le soucis du détail… et le sens du marketing : la campagne promo du film F1 avec Brad Pïtt en vedette tourne à la démonstration de force pour Apple. Des spots en pagaille, la possibilité même de réserver sa place en avant première à partir de l’app Apple TV, et désormais donc une bande-annonce tactile ou plutôt haptique, ce qui est à priori une première. Toujours sur l’app Apple TV (version iPhone), un appui du doigt sur la bande annonce du film permet de ressentir des vibrations correspondantes à ce qui se passe à l’image (bruit du moteur, etc.). Pas de magie ici mais un usage finement calibré du moteur Taptic Engine, un composant dédié à ce que l’on appelle plus communément le « retour haptique ».

A noter aussi que contrairement à ce que l’on peut lire chez l’un de nos confrères, il n’est pas nécessaire d’utiliser des écouteurs pour bénéficier de cet effet haptique. Certes, c’est encore plus immersif avec, mais ce n’est pas une nécessité. F1 arrive dans les salles le 25 juin prochain (et quelques jours avant en avant-première dans quelques salles).