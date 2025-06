Apple a visiblement de grosses ambitions pour F1, un film d’action et de « tutures » dont les principaux atouts sont d’être réalisé par Joseph Kosinski (à qui l’on doit Top Gun Maverick) et d’avoir pour acteur vedette un certain Brad Pitt. Conscient du potentiel commercial de son film en salles, Apple TV+ a lancé une énorme campagne marketing depuis plusieurs mois. Mieux encore, l’app Apple TV+ propose désormais de réserver ses places, avec un lien direct menant sur une page de réservation mise en place par Warner Bros. Pictures et Apple Studios. Pour rappel, F1 sort en salles le 25 juin prochain, mais ces liens permettent d’accéder à des projections le soir dès le lundi 23 juin dans certains complexes, ce que l’on appelle communément des avant-premières.

La présentation du film sur Apple TV+ : Brad Pitt incarne un ancien pilote qui fait son retour sur les circuits de Formule 1®, aux côtés de Damson Idris qui interprète son coéquipier au sein de l’écurie fictive APXGP. « F1 » a été tourné lors de véritables week-ends de Grand Prix, au cours desquels l’équipe s’est mesurée aux légendes de ce sport. Réalisé par Joseph Kosinski et produit par Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment et Dawn Apollo Films, la société de production du septuple champion du monde de F1® Lewis Hamilton, ce film est le fruit d’une collaboration avec la Formule 1® et sa communauté, comprenant les 10 écuries de F1® et leurs pilotes, la FIA et les équipes chargées de la promotion des courses.