Apple TV+ propose la première bande-annonce pour Fingernails, son prochain film de science-fiction. Il sera disponible sur la plateforme de streaming le 3 novembre prochain.

Dans cette histoire d’amour et de science-fiction, un test a été découvert pour mesurer si les couples mariés sont vraiment amoureux, et des instituts ont ouvert pour aider les couples à réussir. Anna est sceptique quant aux résultats positifs qu’elle a obtenus avec son partenaire de longue date. Elle commence donc à travailler dans un institut d’amour en tant qu’assistante de Trevor, un instructeur mystérieux et dévoué.

Le casting du film comprend Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White et Luke Wilson. Le réalisateur est Christos Nikou. Il est également le scénariste, aux côtés de Stavros Raptis et Sam Steiner. Et puisque ça ne s’arrête pas là, il porte aussi la casquette de producteur aux côtés de Cate Blanchett, Andrew Upton, Coco Francini et Lucas Wiesendanger.

Fingernails sera donc disponible en streaming sur Apple TV+ le 3 novembre prochain. Avant cela, il sortira dans quelques cinémas le 27 octobre. Ce sera le cas à Los Angeles et à New York. Cette sortie en salles s’explique par le fait qu’Apple cherche à obtenir un Oscar. En effet, la sortie au cinéma aux États-Unis est l’une des exigences pour être éligible aux Oscars.