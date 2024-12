Apple TV+ n’en finit plus d’annoncer des nouveautés, aussi bien concernant des séries, des films ou des documentaires. Apple Original Films vient de dévoiler All of You, un drame romantique écrit et interprété par Brett Goldstein (Ted Lasso, Shrinking), et réalisé par William Bridges (Black Mirror). Produit par MRC et Republic Pictures, le film raconte l’histoire de deux meilleurs amis dont les vies sont bouleversées par un test de correspondance d’âmes sœurs qui les obligera à passer 12 ans à lutter contre leurs sentiments tout en affrontant le mariage, la parentalité et les tragédies. Outre Brett Goldstein, le casting comprend Imogen Poots, Steven Cree et Zawe Ashton. Le film est aussi produit par Aaron Ryder et Andrew Swett, Bridges et Goldstein étant également co-producteurs.

Imogen Poots et Brett Goldstein dans le film All of You

All of You a été largement acclamé lors de sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2024 et au BFI London Film Festival. Ce rachat de droits de diffusion prolonge en tout cas la collaboration de Brett Goldstein avec Apple, l’acteur-scénariste étant l’un des co-créateurs et l’un des interprètes de la série Shrinking, sans oublier bien sûr son rôle iconique de joueur de foot grincheux dans Ted Lasso. A priori, All of You sera directement disponible dans Apple TV+ en 2025, sans passer par la case sortie en salles.