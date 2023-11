Apple Original Films vient d’annoncer que le long métrage de comédie The Family Plan, avec Mark Wahlberg et Michelle Monaghan en vedettes, sera disponible sur Apple TV+ le 15 décembre prochain. Le film suit les aventures de Dan Morgan (Mark Wahlberg), un banlieusard qui mène une vie sans encombres entouré de sa femme (Michelle Monaghan) et de ses trois enfants. Rien ne semble troubler cette vie paisible lorsqe le passé de Dan refait surface. Ce dernier était en effet un assassin d’élite au service du gouvernement américain, et visiblement, de vieux ennemis semblent bien destinés à faire payer le prix du sang à l’ancien tueur professionnel. Dan n’a donc plus d’autre choix que de fuir avec sa famille, un road trip endiablé qui est en fait le sujet central du film.



The Family Plan présente un casting solide : outre le duo de stars en tête d’affiche, on y verra aussi Zoe Colletti, Van Crosby, Said Taghmaoui, Maggie Q ainsi que Ciaran Hinds. Le scénario du film est l’œuvre de David Coggeshall tandis que la production est assurée par Skydance Media, Mark Wahlberg et Stephen Levinson étant également producteurs via leur boite de production Municipal Pictures.