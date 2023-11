Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de The Family Plan, son prochain film avec Mark Wahlberg dans le rôle principal. Le long-métrage sera disponible sur la plateforme de streaming le 15 décembre.

Dan Morgan (Mark Wahlberg) aime sa vie tranquille de banlieusard, de mari dévoué, de père de trois enfants et de vendeur de voitures prospère. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Des décennies plus tôt, il était un assassin d’élite du gouvernement chargé d’éliminer les menaces les plus mortelles du monde. Lorsque des ennemis de son passé le retrouvent, Dan embarque sa femme sans méfiance, sa fille adolescente angoissée, son fils adolescent gamer et son bébé de 10 mois dans leur monospace et part pour un voyage improvisé à travers le pays jusqu’à Las Vegas. Déterminé à protéger sa famille – tout en leur offrant les vacances de leur vie – Dan doit mettre en œuvre ses compétences longtemps endormies, sans révéler sa véritable identité.

Le casting comprend Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti et Van Crosby. Le film est réalisé par Simon Cellan Jones, avec un scénario de David Coggeshall.

Rendez-vous le 15 décembre prochain pour découvrir The Family Plan en streaming sur Apple TV+. C’est l’occasion de rappeler qu’un abonnement à Apple TV+ coûte maintenant 9,99€/mois, au lieu de 6,99€/mois auparavant. La hausse de prix a eu lieu le mois dernier.