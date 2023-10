Apple a décidé d’augmenter les prix de plusieurs de ses services, à savoir Apple TV+, Apple Arcade et Apple One. Cela concerne la France, la Belgique et d’autres pays. Il y a également Apple News+ dans les pays où c’est disponible.

Hausse de prix pour les services Apple

Apple a mis à jour son site pour indiquer que le nouveau prix de son service de streaming Apple TV+ est 9,99€/mois. Il s’agit de la deuxième augmentation, le prix au départ était de 4,99€/mois avant de passer à 6,99€/mois. Il y a donc eu une hausse de 100% (4,99€ -> 9,99€) en l’espace d’un an, ce qui est plus que notable. Les mauvaises langues diront que c’est un moyen pour Apple de rembourser le film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, sachant que son coût est supérieur à 200 millions de dollars.

Du côté d’Apple Arcade, le prix augmente également en passant de 4,99€/mois à 6,99€/mois. C’est la première hausse pour le service qui permet de jouer à de nombreux jeux en illimité.

Pour Apple One, le pack qui regroupe iCloud+ (50 Go de stockage), Apple TV+, Apple Music et Apple Arcade, le prix est maintenant de 19,95€/mois au lieu de 16,95€/mois. Cela concerne ici l’abonnement Individuel. Pour l’abonnement Famille (qui est identique sauf qu’il y a 200 Go de stockage iCloud+), le prix passe de 22,95€/mois à 25,95€/mois. Vient ensuite l’offre Premium (qui ajoute iCloud+ avec 2 To et Apple Fitness+), le nouveau prix est 34,95€/mois au lieu de 31,95€/mois.

Vient enfin le cas d’Apple News+, qui donne un accès à de nombreux journaux et magazines dans certains pays (comme les États-Unis et le Canada), le nouveau prix est de 12,99$/mois contre 9,99$/mois jusqu’à présent.

Les nouveaux prix sont affichés sur le site d’Apple, mais ne semblent pas encore actifs si vous essayez de vous abonner à l’un des services. Mais on devine que ce sera une réalité d’ici quelques minutes ou heures.