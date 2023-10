Apple a décidé aujourd’hui d’augmenter ses prix pour plusieurs services, dont Apple TV+, Apple Arcade et Apple News+. Il y a également des hausses pour les packs Apple One.

Apple a partagé le communiqué suivant avec certains médias pour tenter de justifier la hausse de prix du jour pour ses services :

Les prix des abonnements à Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple One augmentent aux États-Unis et sur certains marchés internationaux à partir d’aujourd’hui. Les abonnés actuels verront ces augmentations de prix 30 jours plus tard, à la date de leur prochain renouvellement. Nous nous efforçons d’offrir les meilleures expériences possibles à nos clients en ajoutant constamment à nos services des divertissements et des contenus de haute qualité, ainsi que des fonctionnalités innovantes.

Depuis son lancement il y a quatre ans, Apple TV+ a marqué l’histoire des services de streaming en franchissant des étapes majeures en peu de temps, grâce à sa vaste sélection de séries primées et largement plébiscitées, de longs métrages, de documentaires et de divertissements pour les enfants et la famille.

Apple Arcade continue d’offrir aux joueurs un accès illimité à des centaines de jeux incroyablement amusants – presque le triple des titres disponibles lors des débuts du service en 2019 – avec de nouveaux jeux passionnants et des mises à jour ajoutées chaque mois.

Depuis son lancement, Apple News+ a ajouté plus de 100 journaux et magazines de premier plan pour inclure un total de plus de 450 publications, un catalogue d’articles audio narrés provenant d’éditeurs d’Apple News+, des collections d’actualités locales dans plus de 20 villes et régions, ainsi que des mots croisés quotidiens et des mini-mots croisés.