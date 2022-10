Apple annonce une hausse de prix qui concerne ses services Apple Music, Apple TV+ et Apple One. C’est une réalité dès aujourd’hui, le fabricant évoquant une augmentation des coûts de licence.

Voici ce que déclare Apple concernant la hausse de prix :

Les prix des abonnements à Apple Music, Apple TV+ et Apple One vont augmenter à partir d’aujourd’hui. Ce changement pour Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence et, par conséquent, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront davantage pour le streaming de leur musique. Nous continuons également à ajouter des fonctionnalités innovantes qui font d’Apple Music la meilleure expérience d’écoute au monde. Nous avons lancé Apple TV+ à un prix très bas parce que nous avons commencé avec seulement quelques séries et films. Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, de longs métrages, de documentaires, de divertissements pour enfants et pour la famille, primés et acclamés par le public, et proposés par les conteurs les plus créatifs du monde.