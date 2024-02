Apple Original Films et A24 collaborent sur un nouveau projet de film, High and Low, un thriller policier avec Denzel Washington en vedette. Réalisé par Spike Lee sur un scénario de Lee et Alan Fox, ce film sortira en salles avant d’être disponible dans le service de streaming, ce qui signifie qu’en France, chronologie des médias oblige, les abonnés Apple TV+ devront sans doute attendre au moins 2026 pour en profiter sur le service qu’ils payent (voire au delà si le film ne sort qu’en 2025). Super.

Monumental dans The Tragedy of Macbeth (qui aurait dû lui valoir un Oscar); Denzel Washington rempile sur Apple TV+ pour High and Low, le prochain film de Spike Lee

High and Low est une nouvelle version (à priori largement remaniée) du film éponyme qu’Akira Kurozawa a réalisé en 1963 (titre français : Entre le ciel et l’enfer). Le film de Kurosawa raconte l’histoire du cadre d’une entreprise de chaussures de Yokohama qui devient victime d’une tentative d’extorsion lorsque le fils de son chauffeur est kidnappé par erreur et détenu contre rançon.

High and Low est product par Apple Original Films, A24, Todd Black pour le compte de la boite de prod Escape Artists et Jason Michael Berman pour Mandalay Pictures. On notera enfin que le film marque la deuxième collaboration entre Apple TV+ et Denzel Washington. Ce dernier interprétait en effet (superbement) le personnage de Macbeth dans le film The Tragedy of Macbeth.