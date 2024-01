Ce serait plutôt bien embarqué si l’on en croit le site Hollywood Reporter : Apple Original Films est en pourparlers afin de récupérer les droits de la production en cours The Lost Bus, un thriller dramatique réalisé par Paul Greengrass ((Capitaine Philips, Vol 93, Jason Bourne), écrit par Brad Ingelsby (Mare of Easttown) et avec pour acteur vedette Matthew McConaughey (Interstellar, Le Loup de Wall Street).

The Lost Bus est basé sur le roman Paradise écrit en 2021 par Lizzie Johnson. Le Livre raconte la façon dont, en 2018, certains habitants de la petite ville de Paradise vont tenter de survivre à un incendie de forêt américain qui se déroule en plein coeur de la Californie. Le récit suit les tribulations héroïques du chauffeur de bus Kevin McKay et de l’enseignante Mary Ludwig, ces derniers ayant aidé à conduire un autobus scolaire rempli d’élèves à travers l’incendie de forêt qui a dévasté la ville. La sortie de The Lost Bus est prévue pour 2025.

A noter que McConaughey et Woody Harrelson (Zombieland, Tueurs Nés) joueront aussi dans une série comique pour Apple TV+, une série dirigée par le showrunner David West Read (deux épisodes pour la série The Big Door Prize).