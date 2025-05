Apple TV+ tient son « Indiana Jones-like » : Fountain of Youth, film d’aventure signé Guy Ritchie (Snatch, Arnaques Crimes et Botanique) avec Natalie Portman en vedette (Black Swan, V pour Vendetta), est disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming d’Apple. On ne va pas passer par 4 chemins : les critiques sont très mitigées, et Apple TV+ semble toujours osciller entre des séries globalement de très bonnes factures et des films globalement très moyens (hormis quelques belles réussites comme le chef d’œuvre Macbeth ou le très convenable CODA). Le casting est pourtant ici assez relevé (John Krasinski, Natalie Portman, Stanley Tucci, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo), mais il ne suffit malheureusement pas d’aligner un réalisateur de talent et des acteurs reconnus pour obtenir un bon film. Reste qu’il vaut toujours mieux se faire un avis par soi-même…

Le pitch : « Fountain of Youth » raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur éloignés (interprétés par John Krasinski et Natalie Portman, lauréate d’un Oscar), qui s’unissent pour mettre au point une arnaque mondiale afin de trouver la mythique fontaine de jouvence. S’appuyant sur leurs connaissances historiques, ils suivent une série d’indices au cours d’une aventure épique qui transformera leur vie… et pourrait bien les conduire à l’immortalité. »