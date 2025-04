Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce du film Fountain of Youth qui comprend notamment John Krasinski et Natalie Portman au casting, avec Guy Ritchie à la réalisation.

Fountain of Youth raconte l’histoire d’un frère et d’une sœur éloignés (interprétés par John Krasinski et Natalie Portman), qui s’unissent pour mettre au point une arnaque mondiale afin de trouver la mythique fontaine de jouvence. S’appuyant sur leurs connaissances historiques, ils suivent une série d’indices au cours d’une aventure épique qui transformera leur vie… et pourrait bien les conduire à l’immortalité.

Outre John Krasinski et Natalie Portman, le casting du film comprend Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo et Stanley Tucci. Guy Ritchie est aussi à la production, en plus d’être le réalisateur. Le scénario a été écrit par James Vanderbilt. Celui-ci a participé à l’écriture de plusieurs films, dont les deux Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield.

Fountain of Youth sera disponible sur Apple TV+ le 23 mai prochain. Il n’y aura pas une sortie au cinéma, ce sera disponible directement sur la plateforme de streaming. Ce sera visiblement le cas partout dans le monde, même aux États-Unis. Il arrive qu’Apple TV+, Netflix et d’autres plateformes sortent certains de leurs films au cinéma aux États-Unis parce que c’est une étape obligatoire pour espérer avoir une nomination aux Oscars. Mais ce n’est pas le cas ici.