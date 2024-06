Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de The Instigators, un nouveau film avec Matt Demon et Casey Affleck au casting. Le long-métrage sortira au mois d’août en streaming.

Rory (Matt Damon) et Cobby (Casey Affleck) sont des partenaires réticents : un père désespéré et un ex-détenu réunis pour voler les gains mal acquis d’un politicien corrompu. Mais lorsque le casse tourne mal, ils se retrouvent plongés dans un tourbillon de chaos, poursuivis non seulement par la police, mais aussi par des bureaucrates rétrogrades et des caïds vengeurs. Complètement dépassés, ils convainquent le thérapeute de Rory (Hong Chau) de se joindre à leur fuite émeutière à travers la ville, où ils doivent mettre de côté leurs différences et travailler ensemble pour éviter d’être capturés — ou pire.

The Instigators met également en vedette Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina et Toby Jones, ainsi que Jack Harlow et Ron Perlman. Matt Demon et Ben Affleck sont aussi producteurs, en plus d’être acteurs. Ben Affleck porte même une troisième casquette puisqu’il est co-scénariste.

The Instigators sortira d’abord dans certains cinémas le 2 août. Il faut s’attendre à ce que ce soit uniquement aux États-Unis. La raison est qu’Apple cherche ici à obtenir un Oscar. En effet, l’une des conditions pour être éligible est d’avoir une diffusion au cinéma. Le film arrivera ensuite en streaming le 9 août sur Apple TV+ pour tout le monde.