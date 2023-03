The Instigators est un nouveau film produit par Apple Original Films pour la plateforme de streaming Apple TV+. Réalisé par Doug Liman, ce métrage dispose déjà d’un casting, avec notamment Matt Damon, Casey Affleck et l’actrice Hong Chau tout juste nominée aux prochains Oscars pour son rôle dans le film The Whale. Le scénario a été écrit par Chuck MacLean et a été développé par Robinov, Graham et Casey Affleck. Matt Damon et Ben Affleck participent à la production via leur société Artists Equity, tout comme Jeff Robinov et John Graham (Studio 8) ainsi que Kevin Walsh (The Walsh Company). Du beau monde.

Le film raconte l’histoire de deux voleurs qui doivent fuir avec l’aide d’un de leurs thérapeutes après qu’un braquage ait mal tourné. Aucune date de sortie n’a encore été précisée, et l’arrivée récente de nouvelles têtes au casting (Hong Chau) semble indiquer qu’on en est encore au stade de la préproduction. The Instigators sera le 23ème film de fiction de la plateforme Apple TV+, à moins bien sûr que d’autres longs métrage ne soient disponibles dans l’intervalle (ce qui est probable).