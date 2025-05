Apple annonce du nouveau au niveau de son application Plans avec une vue 3D détaillée de Monaco, tout spécialement pour le Grand Prix de Formule 1.

Vue 3D détaillée pour Monaco sur Apple Plans

Cette nouvelle exploration détaillée de la ville comprend des modélisations 3D des monuments monégasques les plus emblématiques, parmi lesquels le Casino de Monte-Carlo, l’hôtel Fairmont Monte Carlo, l’hôtel de Paris Monte-Carlo, le Yacht Club de Monaco et le F1 Paddock Club. À la nuit tombée, le mode sombre s’active pour présenter Monaco au clair de lune.

Le niveau de détails de l’exploration détaillée de la ville s’étend jusqu’aux marquages des routes, surfaces occupées, arbres et itinéraires des transports en commun, et inclut des informations routières telles que les voies de virage, les terre-pleins centraux, les voies de bus et de vélo et les passages pour piétons. Pour les conducteurs, Apple Plans intègre également une vue pare-brise avec perspective au niveau de la route à l’approche d’échangeurs complexes, permettant ainsi d’identifier la circulation à venir ou la meilleure voie à emprunter pour prendre une sortie.

À temps pour le Grand Prix de Formule 1 et le film F1

À l’occasion du prochain Grand Prix de Monaco, Apple Plans emmène ses utilisateurs, les fans et les spectateurs de F1 au plus près de l’asphalte. Le circuit sera mis en évidence dans Plans et présentera les repères des virages emblématiques du circuit, mais aussi des modélisations 3D des tribunes, des passerelles, de la ligne d’arrivée et d’autres détails. Plans préviendra également les spectateurs des fermetures de routes, afin qu’ils puissent rejoindre le circuit le plus facilement possible.

« Apple Plans est le moyen idéal de s’orienter et d’explorer le monde, et nous sommes ravis de proposer cette expérience inédite aux amateurs de Formule 1 et du Grand Prix de Monaco », a déclaré Eddy Cue, vice-président des services chez Apple. « Qu’ils y assistent en personne ou non, les moindres détails de l’Exploration détaillée de la ville et des nouveautés dédiées au Grand Prix de Monaco ont été pensés pour leur permettre d’explorer Monaco de façon inédite, à temps pour la course et l’avant-première de F1 Le Film ».

Justement, F1 Le Film sortira le 25 juin au cinéma avec Brad Pitt dans le rôle principal. Il sera centré sur la Formule 1 et Apple joue un rôle ici. En effet, elle est l’une des sociétés de production. Le film sera également diffusé sur Apple TV+ quelques mois après la sortie en salles. Ce sera du moins le cas dans le reste du monde. En France, il faudra attendre 17 mois à cause de la chronologie des médias.