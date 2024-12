Apple Intelligence peut résumer le contenu d’une notification (messages, articles, etc), mais l’IA s’est plantée concernant Luigi Mangione et un article de la BBC. Le groupe médiatique s’est donc plaint auprès d’Apple.

La BBC se plaint auprès d’Apple

Cette semaine, le résumé généré par Apple Intelligence a fait croire à tort aux utilisateurs d’iPhone que BBC News avait publié un article affirmant que Luigi Mangione, l’homme arrêté à la suite du meurtre de Brian Thompson, le PDG de la société d’assurance santé UnitedHealthcare, à New York s’était suicidé. Ce n’est pas le cas en l’occurrence.

La notification qui contenait une fausse déclaration sur Luigi Mangione était toutefois exacte dans ses résumés concernant le renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie et une information sur le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

Un porte-parole de la BBC a déclaré que la société avait contacté Apple « pour soulever cette question et résoudre le problème ». « BBC News est le média d’information le plus fiable au monde », a ajouté le porte-parole. « Il est essentiel pour nous que notre public puisse faire confiance aux informations et au journalisme publiés en notre nom, ce qui inclut les notifications ».

Ce n’est pas la première fois qu’Apple Intelligence se trompe complètement au niveau des résumés de notifications. Par exemple, l’IA a récemment résumé un titre du New York Times en affirmant que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre d’Israël, avait été arrêté. Il s’agissait d’un résumé inexact d’un article concernant l’émission par la Cour pénale internationale d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Benjamin Netanyahou, et non d’un article concernant son arrestation.

Apple Intelligence nécessitait jusqu’à présent de passer son iPhone et Siri en anglais américain. Depuis iOS 18.2, c’est disponible avec l’anglais d’autres régions, dont le Royaume-Uni et l’Australie. Cependant, les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne ne peuvent toujours pas avoir accès à l’IA sur iPhone. Il faudra attendre avril 2025 pour le support en France et en français.