Apple annonce qu’Apple Intelligence devient (officiellement) disponible dans de nouveaux pays, dont au Canada et au Royaume-Uni. C’est possible avec iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS 15.2.

Avec les mises à jour, Apple Intelligence peut être utilisé en anglais au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et en Afrique du Sud. Les utilisateurs dans ces régions peuvent ainsi choisir leur langue sans passer par l’anglais américain. Ainsi, les Canadiens peuvent rester en anglais canadien dans les réglages pour profiter d’Apple Intelligence. Idem pour l’anglais britannique pour le Royaume-Uni, l’anglais australien pour l’Australie, etc.

Apple Intelligence a fait ses débuts avec iOS 18.1. Mais depuis le départ, il est nécessaire d’avoir son iPhone, iPad ou Mac en anglais américain pour profiter de l’IA, qu’importe le pays. Avec iOS 18.2 et macOS 15.2, la situation évolue dans quelques pays anglophones.

Qu’en est-il de la France ? Il va falloir patienter. Apple a déjà dit qu’Apple Intelligence sera disponible en France (avec le français) en avril 2025. Cela suggère que ce sera avec la mise à jour iOS 18.4, bien que la société ne le confirme pas encore. Mais nous avons l’habitude qu’Apple propose ses mises à jour x.4 au printemps.

Cela ne sera pas spécifique qu’à la France, Apple Intelligence sera disponible dans les différents pays de l’Union européenne en avril 2025. Il y aura ainsi le support pour plusieurs langues, dont l’allemand, l’italien, l’espagnol et le portugais, en plus du français.