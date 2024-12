Apple fait savoir que les mises à jour iOS 18.2 sur iPhone, iPadOS 18.2 sur iPad et macOS 15.2 sur Mac seront disponibles aujourd’hui au téléchargement. Il s’agira de la version finale.

iOS 18.2 et macOS 15.2 ont eu le droit à plusieurs bêtas depuis six semaines maintenant. Il y a également eu une release candidate pour la mise à jour sur Mac et deux pour la mise à jour sur iPhone et iPad. Ce 11 décembre marquera l’arrivée de la version finale.

À l’instar d’iOS 18.1, la mise à jour iOS 18.2 met beaucoup l’accent sur Apple Intelligence, qui se veut (pour l’instant) indisponible dans les pays de l’Union européenne. On retrouve désormais l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis, Image Playground pour générer des images, l’intelligence visuelle pour identifier des éléments autour de vous avec l’appareil photo de l’iPhone et du mieux pour les outils de rédaction.

Au-delà des améliorations pour Apple Intelligence, la mise à jour inclut quelques nouveautés sympathiques, dont le support du RCS sur iPhone pour les clients de Free Mobile et Bouygues Telecom. Ceux chez SFR l’ont déjà depuis iOS 18. Quant à Orange, ce sera disponible au cours du premier semestre de 2025. Pour rappel, le RCS est le successeur du SMS qui proposer (plus ou moins) une expérience similaire à iMessage, mais avec les utilisateurs Android.

Apple ne donne pas une heure exacte pour la disponibilité des mises à jour, mais cela devrait être autour de 19 heures si l’on se base sur les habitudes de la marque.