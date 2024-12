Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate (build 22C150) d’iOS 18.2 sur iPhone et d’iPadOS 18.2 sur iPad. Elle débarque deux semaines après la bêta 4 et concerne les développeurs dans l’immédiat. Les testeurs publics l’auront incessamment sous peu.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version dans quelques jours. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

La principale nouveauté d’iOS 18.2 est une version améliorée d’Apple Intelligence. Il y a notamment l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis et Image Playground pour générer des images. Malheureusement pour nous, Apple Intelligence reste indisponible dans l’Union européenne. Il faudra attendre avril 2025 pour avoir les fonctionnalités en France et ailleurs.

Malgré tout, iOS 18.2 comprend quelques nouveautés, dont le support du RCS sur iPhone pour les clients de Bouygues Telecom et Free Mobile. SFR le propose déjà depuis iOS 18. Quant à Orange, ce sera disponible dans le courant du premier semestre de 2025.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 18.2.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 15.2 (build 24C98) sur Mac, de tvOS 18.2 (build 22K154) sur Apple TV, de watchOS 11.2 (build 22S99) sur Apple Watch et de visionOS 2.2 (build 22N840) sur Apple Vision Pro.