Il semblerait bel et bien qu’Apple proposera la version finale d’iOS 18.2 le 9 décembre prochain. La date avait déjà été suggérée par un opérateur et elle l’est une nouvelle fois aujourd’hui.

Il y a deux semaines, l’opérateur britannique EE avait annoncé à ses clients qu’il mettrait fin à la fonction des appels Wi-Fi sur les autres appareils iCloud connectés, et ce le 9 décembre. Quel rapport avec iOS 18.2 ? Il se trouve que la deuxième bêta d’iOS 18.2 a inclus un nouveau bundle opérateur pour des réglages spécifiques d’EE. Ce bundle retire justement l’option en rapport avec les appels Wi-Fi sur les appareils iCloud connectés pour les clients d’EE. Il faut savoir que la plupart des bundles d’opérateurs sont inclus avec les mises à jour d’iOS.

Aujourd’hui, c’est Three, un autre opérateur britannique, qui annonce le support du RCS sur iPhone. « Dans le cadre des mises à jour d’iOS 18 d’Apple prévues pour la semaine commençant le 09.12.2024, la messagerie texte pour les clients de Three utilisant des iPhone compatibles avec iOS 18 passera du SMS à un nouveau type de service de messagerie appelé Rich Communication Services (RCS) ».

Three parle de la semaine commençant le 9 décembre et pas obligatoirement du lundi 9 décembre, mais cela devrait malgré tout être la date. La raison est qu’il s’agit d’un lundi et qu’Apple a l’habitude de proposer ses grosses mises à jour en début de semaine.

iOS 18.2 est surtout l’occasion d’avoir une version améliorée d’Apple Intelligence, notamment avec l’intégration de ChatGPT, Genmoji pour générer des emojis et Image Playground pour générer des images. Il y a également d’autres nouveautés, dont le support du RCS chez Bouygues Telecom et Free Mobile. SFR le propose déjà depuis iOS 18 en septembre. Quant à Orange, ce sera dans le courant du premier semestre de 2025.