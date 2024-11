Orange annonce que le support du RCS sur iPhone se fera au premier semestre de 2025 pour ses abonnés et ceux de Sosh. L’opérateur historique sera donc en retard par rapport à SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

SFR a été le premier opérateur français à supporter le RCS, à savoir le successeur du SMS, sur iPhone. Ce fut en place dès le mois de juillet avec la bêta 3 d’iOS 18. Puis la version finale d’iOS 18 est arrivée en septembre et SFR est resté le seul en France, les autres opérateurs annonçant travailler dessus sans pour autant donner une date précise.

Récemment, Apple a proposé la bêta 2 d’iOS 18.2 et cette version a activé le RCS pour les clients de Free Mobile, ainsi que ceux de Bouygues Telecom. Mais il reste le cas d’Orange et il annonce aujourd’hui à iGeneration que son support du RCS sur iPhone aura lieu dans le courant du premier semestre 2025. Pourquoi ce délai par rapport aux autres ? Il dit vouloir proposer ce service « lorsque toutes les conditions d’expérience client seront réunies et optimales ».

L’intérêt du RCS est d’avoir une meilleure expérience avec vos contacts utilisant un smartphone Android et profiter d’un service plus ou moins similaire à iMessage. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage.