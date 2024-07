Après les États-Unis, voici l’activation du RCS sur iPhone en France avec la bêta 3 d’iOS 18. Il y a également le support pour d’autres pays, dont l’Allemagne, le Canada et l’Espagne.

On voit bien « Message texte – SMS » au départ puis « Message texte – RCS »

C’est parti pour le RCS sur iPhone en France

En France, le support du RCS sur iOS 18 se limite pour le moment à SFR. Si vous avez un forfait SFR (ou RED SFR), vous pouvez dès maintenant profiter du successeur du SMS. Il est possible d’activer ou désactiver le service depuis Réglages > Apps > Messages > Service RCS. Ce menu n’apparaît pas encore si vous avez un forfait chez Orange, Bouygues Telecom ou Free Mobile.

Pour rappel, l’intérêt du RCS est d’avoir une meilleure expérience avec vos contacts utilisant un smartphone Android et profiter d’un service plus ou moins similaire à iMessage. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage.

💬 Le RCS débarque en France sur iOS 18 bêta 3 avec SFR ! 👌🏻 pic.twitter.com/ZEXz1KMvFP — Arthur Benchetrit (@ArtBen) July 8, 2024

Vient maintenant la fameuse question que les abonnés d’Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile se posent : quand pourrai-je avoir le RCS sur iPhone ? Pas de réponse pour le moment. Mais on peut se douter que cela arrivera progressivement au fil des prochaines bêtas d’iOS 18. Tous les opérateurs devraient de toute façon être pris en charge d’ici la version finale de la mise à jour qui arrivera en septembre.