Toulouse s’ajoute à la liste des villes françaises qui supporte le mode Transport Express avec Apple Pay sur iPhone et Apple Watch. Cela va faciliter la tâche à tous ceux qui veulent payer leur titre pour les transports en commun.

Avec le mode Transport Express, vous pouvez utiliser certaines de vos cartes, clés et billets dans l’application Cartes d’Apple sans avoir à réactiver ou déverrouiller votre appareil, ni à vous authentifier avec Face ID, Touch ID ou votre code d’accès. Vous pouvez même utiliser votre carte, billet ou clé n’a plus de batterie. Cela est possible grâce à une réserve d’énergie. C’est valable pour une durée allant jusqu’à cinq heures lorsque votre iPhone a besoin d’être chargé.

Ainsi, tous ceux qui prennent les transports en commun à Toulouse peuvent maintenant approcher leur iPhone ou Apple Watch du lecteur de carte pour payer le trajet chez Tisséo, qui s’occupe du réseau de transports en commun de Toulouse et sa région (bus, métro, tramway). Apple prévient les Toulousains avec une notification.

Le mode Transport Express avec Apple Pay est déjà disponible dans quelques villes en France, dont Lyon. Il y a aussi d’autres cas dans différents pays.