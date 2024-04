La Commission européenne s’apprête à donner son feu vert pour que l’ouverture d’Apple en rapport avec la puce NFC de l’iPhone soit réellement en place. Selon Reuters, l’accord sera donné dès le mois prochain.

Pendant des années, Apple a réservé la puce NFC de l’iPhone à Apple Pay. Avec le DMA et tout ce que cela engendre, Apple doit davantage s’ouvrir à la concurrence. C’est pour cela que la puce NFC va pouvoir être utilisée par les banques et d’autres établissements financiers, leur permettant par exemple de proposer un concurrent à Apple Pay.

Concrètement, cela signifie que les banques françaises et celles d’autres pays pourraient demain utiliser la puce NFC pour utiliser leur propre système de paiement sans contact, sans s’appuyer sur Apple Pay. Cela leur permettrait au passage de ne pas verser une commission à Apple lorsque leurs clients effectuent des paiements.

Mais un tel système pourrait bien pousser certaines banques à ne plus proposer Apple Pay à leurs clients, préférant leurs systèmes. Aucune d’entre elles n’a communiqué publiquement sur le sujet pour le moment.

Apple a annoncé pour la première fois en janvier son intention d’ouvrir la technologie NFC aux développeurs tiers en Europe, afin de répondre aux accusations de la Commission européenne en matière d’ententes et d’abus de position dominante. L’UE a accusé Apple de limiter la concurrence en empêchant les portefeuilles mobiles concurrents d’accéder à la puce NFC, et la décision d’Apple de l’ouvrir permettra d’éviter les amendes et autres pénalités.