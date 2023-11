Apple annonce aujourd’hui que son service Tap to Pay est désormais disponible en France. Il permet de transformer son iPhone en terminal de paiement (TPE). Il a ses débuts au début de 2022 aux États-Unis, puis a débarqué dans d’autres pays depuis. On le retrouve notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Taïwan, en Australie, au Brésil ou encore en Ukraine.

Tap to Pay débarque en France

Le service Tap to Pay sur iPhone est disponible pour les plateformes de paiement et les développeurs d’applications en France, qui peuvent l’intégrer à leurs applications iOS et le proposer en tant qu’option d’acceptation de paiement à leurs clients professionnels. Le Groupe BPCE (Banques Populaires, Caisses d’Épargne et Payplug) et les sociétés Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline proposent désormais Tap to Pay sur iPhone à leur clientèle professionnelle française, et ils seront bientôt rejoints par BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer et Stripe.

À partir d’aujourd’hui, Tap to Pay sur iPhone est disponible dans tous les Apple Store de France, et en cours de déploiement dans de nombreux points de vente, notamment ceux des enseignes Christian Dior Couture, Dyson, Rituals et Sézane. L’Addition a intégré Tap to Pay sur iPhone à son système d’encaissement utilisé par des milliers de restaurants en France. Sephora déploiera Tap to Pay sur iPhone dans les semaines à venir dans ses magasins en France.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de proposer Tap to Pay sur iPhone aux commerçants partout en France, afin qu’ils disposent d’un moyen simple, sûr et confidentiel d’accepter des paiements sans contact en bénéficiant de la puissance, de la sécurité et de la convivialité de l’iPhone », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Avec plus de 90 % des cartes bancaires en France équipées de la technologie sans contact, et l’adoption croissante des paiements sans contact, les commerçants seront en mesure d’accepter les paiements de leurs clients d’un simple geste sur leur iPhone ».

D’autres supports à venir

Tap to Pay sur iPhone est compatible avec les cartes bancaires sans contact des principaux réseaux de paiement, notamment American Express, Discover, Mastercard et Visa. Apple travaille avec des plateformes de paiement pour permettre la prise en charge, dans les semaines à venir, de CB (Cartes Bancaires), le schéma de paiement le plus utilisé sur le marché français.

Le système d’Apple utilise la technologie NFC pour authentifier en toute sécurité les paiements sans contact, et la fonction prend également en charge la saisie du code PIN, qui comprend des options d’accessibilité. Apple en profite pour indiquer qu’Apple Pay est accepté par plus de 98% des distributeurs français.

Tap to Pay requiert d’avoir un iPhone XS au minimum, que ce soit pour le commerçant ou le client, sachant que la puce NFC est utilisée.