Apple annonce la fonction Tap to Pay sur iPhone, elle permettra au téléphone de devenir un terminal de paiement pour les commerçants. Ce sera disponible dans le courant de 2022. Une récente fuite avait déjà dévoilé le projet.

L’iPhone comme terminal de paiement sans contact chez les commerçants

Les commerçants pourront ainsi utiliser un iPhone comment terminal de paiement afin de réaliser les transactions. L’iPhone acceptera les paiements avec Apple Pay, ainsi qu’avec les cartes bancaires grâce au sans contact. D’autres portefeuilles numériques seront également compatibles.

Stripe sera la première plateforme de paiement à offrir Tap to Pay sur iPhone à ses clients professionnels, y compris l’application Shopify Point of Sale ce printemps. D’autres plateformes et applications de paiement suivront plus tard dans l’année.

Une fois que Tap to Pay sur iPhone sera disponible, les commerçants pourront accepter le paiement sans contact par le biais d’une application iOS sur un iPhone XS ou un modèle ultérieur. Lors du passage à la caisse, le commerçant invitera simplement le client à tenir son iPhone ou son Apple Watch pour payer avec Apple Pay, sa carte bancaire grâce au sans contact ou un autre portefeuille numérique, et le paiement sera effectué en toute sécurité grâce au NFC. Aucun produit supplémentaire n’est nécessaire pour accepter les paiements sans contact par le biais de Tap to Pay sur iPhone, de sorte que les entreprises peuvent accepter les paiements de n’importe quel endroit où elles exercent leurs activités. Pratiquement toutes les entreprises, grandes ou petites, pourront autoriser leurs clients à utiliser la nouveauté sur iPhone lors du passage en caisse selon Apple.

Qu’en est-il de la vie privée ? Apple assure que son système se repose sur la même technologie qu’Apple Pay. Toutes les transactions sont chiffrées et gérées par l’enclave sécurisée de l’iPhone. D’ailleurs, Apple ne sait pas ce que vous achetez et ne connait pas l’identité de l’acheteur.

Seulement aux États-Unis au départ…

« Tap to Pay sur iPhone offrira aux entreprises un moyen sûr, privé et facile d’accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de caisse en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay. « En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d’applications et les réseaux de paiement, nous faisons en sorte qu’il soit plus facile que jamais pour les entreprises de toutes tailles — des autoentrepreneurs aux grands commerçants — d’accepter de manière transparente les paiements sans contact et de continuer à développer leur activité ».

Pour le moment, l’iPhone en terminal de paiement avec Tap to Pay sera disponible aux États-Unis. Apple ne dit rien pour l’international, ce qui est fort dommage. Aussi, la fonctionnalité fera bientôt ses débuts avec une bêta d’iOS. Il est possible que ce soit avec la prochaine bêta d’iOS 15.4. Nous en sommes actuellement à la première.