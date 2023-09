C’est au tour du Brésil d’avoir le droit à Tap to Pay. Apple annonce avoir activé la fonctionnalité dans le pays, ce qui permet de transformer un iPhone en terminal de paiement. C’est déjà disponible aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et à Taïwan.

Tap to Pay au Brésil arrive d’abord pour les clients InfinitePay de CloudWalk. Les vendeurs qui utilisent la plateforme peuvent recevoir des paiements sans contact en utilisant simplement leur iPhone, qui se transforme en terminal de paiement grâce au NFC.

Apple dit travailler avec d’autres partenaires au Brésil, notamment Stone, SumUp (deux plateformes de paiement locales populaires) et Nubank, l’une des banques les plus populaires du Brésil, afin d’offrir Tap to Pay à un plus grand nombre de vendeurs.

« Tap to Pay sur iPhone a aidé les entreprises du monde entier et de toutes tailles — des indépendants aux grandes enseignes — à proposer de nouvelles expériences de paiement, et nous sommes ravis d’apporter une solution de paiement facile, sécurisée et privée aux commerçants brésiliens », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Le Brésil est une nation où l’esprit d’entreprise est très présent, et les entreprises auront désormais la possibilité d’accepter les paiements sans contact dans tous leurs lieux d’activité ».

Il n’y a toujours pas d’information concernant un éventuel lancement de la fonctionnalité en France.