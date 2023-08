Apple propose à partir d’aujourd’hui son service Tap to Pay dans une nouvelle région, à savoir les Pays-Bas. Il s’agit du cinquième pays à l’avoir après les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et Taïwan.

Tap to Pay permet à un commerçant d’utiliser son iPhone comme terminal de paiement. Un client peut ainsi effectuer un paiement grâce à Apple Pay avec son iPhone. Il peut également utiliser sa carte bancaire et approcher celle-ci du téléphone du commerçant pour que le paiement sans contact se fasse. Tout cela est possible grâce au NFC, il faut donc avoir au minimum un iPhone XS, que ce soit pour le commerçant ou le client. À noter qu’il est également possible d’utiliser l’Apple Watch pour payer.

Dans le cas des Pays-Bas, les premières plateformes de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone sont Adyen et SumUp, selon iCulture. D’autres vont bientôt les rejoindre, à savoir Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe, Viva Wallet, Worldline et myPOS. Quant à la disponibilité au sein des Apple Store, cela se fera progressivement au fil des prochaines semaines.

Comme dit précédemment, Tap to Pay est désormais disponible dans cinq pays. Le Brésil pourrait bien être le sixième, sachant que des tests ont eu lieu le mois dernier.

Et la France ? Rien pour le moment. Ni Apple ni les plateformes de paiement ne communiquent sur le sujet.