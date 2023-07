Le système Tap to Pay sur iPhone a fait ses débuts cette semaine au Royaume-Uni et il arrivera bientôt au Brésil. Apple permet ici de transformer un iPhone en terminal de paiement, ce qui est intéressant pour les commerçants.

Certains partenaires d’InfinitePay, une plateforme de paiement brésilienne, ont reçu un accès anticipé à Tap to Pay sur iPhone. Selon un e-mail envoyé à ces partenaires travaillant avec la plateforme, Tap to Pay est testé au Brésil avec un nombre limité d’utilisateurs avant le lancement officiel.

« Le grand jour est arrivé : Tap to Pay on iPhone avec InfinitePay est disponible à l’essai et nous vous avons choisi pour obtenir un accès exclusif dès maintenant », indique l’e-mail. Une vidéo publiée sur Twitter montre également le système en action. Le commerçant n’a qu’à entrer le montant de la transaction pour que l’iPhone accepte le paiement via NFC.

Infinite Pay com o Tap to Pay no Brasil 🇧🇷😱 pic.twitter.com/9mQ44sRApb — Usuários de carteiras digitais do Brasil (@PayNewsBR) July 14, 2023

Il n’est pour le moment pas précisé quand Tap to Pay sera réellement disponible au Brésil. Mais le test en cours suggère que ce sera une réalité d’ici quelques semaines.

Et la France ou les autres pays ? Pas d’informations pour l’instant. Tap to Pay est pour le moment disponible aux États-Unis, à Taïwan, en Australie et au Royaume-Uni. Aussi, il est bon de rappeler qu’il faut avoir au minimum un iPhone XS pour en profiter.