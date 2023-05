Apple vient d’annoncer que la fonction Tap to Pay est désormais disponible en Australie. Pour rappel, Tap to Pay transforme l’iPhone en terminal de paiement, et semble donc parfaitement adapté pour les petits commerces et les autoentrepreneurs même si de grandes enseignes l’ont aussi adopté. la fonction est disponible depuis iOs 15.4, et il est nécessaier de disposer d’un iPhone XS (ou modèle supérieur) pour en profiter.

Suite à son introduction aux Etats-Unis au mois de février 2022, Tap to Pay a été par la suite déployé à Taiwan et donc aujourd’hui en Australie. « L’Australie est une nation d’entrepreneurs et d’innovateurs, et les petites et moyennes entreprises sont au cœur de la main-d’œuvre du pays, employant des millions d’Australiens. Désormais, avec Tap to Pay sur iPhone, il est plus facile que jamais pour les entreprises de toute taille de acceptent les paiements sans contact en utilisant uniquement leur iPhone, où qu’ils fassent des affaires« , a déclaré Jennifer Bailey, VP Apple Pay et Apple Wallet. « La commodité de Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises australiennes d’offrir à leurs clients des expériences de paiement sans contact simples, sécurisées et privées, et de les aider à gérer et à développer leur entreprise. »

Westpac et Tyro Payments seront les deux premières sociétés australiennes à proposer Tap to Pay à leur clientèle professionnelle. D’autres entreprises locales devraient rapidement adopter la fonction, dont ANZ Worldline Payment Solutions, Stripe, Till Payments, et Zeller,