Apple propose la fonction Tap to Pay sur iPhone dans une nouvelle région : Taïwan. C’est disponible à partir d’aujourd’hui, permettant aux commerçants d’utiliser un iPhone comme terminal de paiement.

Tap to Pay permet à un commerçant d’utiliser son iPhone comme terminal de paiement. Un client peut ainsi effectuer un paiement grâce à Apple Pay avec son iPhone. Il peut également utiliser sa carte bancaire et approcher celle-ci du téléphone du commerçant pour que le paiement sans contact se fasse. Tout cela est possible grâce au NFC, il faut donc avoir au minimum un iPhone XS, que ce soit pour le commerçant ou le client. À noter qu’il est également possible d’utiliser l’Apple Watch pour payer.

China Trust Bank et TapPay sont les premières plateformes de paiement à prendre en charge Tap to Pay pour leurs clients professionnels. La Taipei Fubon Bank compte aussi supporter la fonctionnalité, mais ce sera pour plus tard dans l’année.

« Nous sommes ravis de lancer Tap to Pay à Taïwan, permettant aux entreprises de toutes tailles d’accepter rapidement et de manière transparente les paiements à l’aide de l’iPhone, à tout moment et en tout lieu », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay. « Depuis son lancement aux États-Unis l’année dernière, nous avons vu comment cela utilise la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone pour transformer l’expérience de paiement des commerçants ».

Taïwan devient la deuxième région à accueillir Tap to Pay, après les États-Unis. Apple ne dit pas quand les autres pays pourront en profiter.