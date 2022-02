Apple a annoncé aujourd’hui la fonction Tap to Pay pour l’iPhone et elle est maintenant en place avec la bêta 2 d’iOS 15.4. Celle-ci est disponible au téléchargement pour les développeurs, la version pour les testeurs publics ne va pas tarder.

Tap to Pay s’invite dans la bêta 2 d’iOS 15.4

Tap to Pay permet à un commerçant d’utiliser son iPhone comme terminal de paiement. Un client peut ainsi effectuer un paiement grâce à Apple Pay avec son iPhone. Il peut également utiliser sa carte bancaire et approcher celle-ci du téléphone du commerçant pour que le paiement sans contact se fasse. Tout cela est possible grâce au NFC, il faut donc avoir au minimum un iPhone XS, que ce soit pour le commerçant ou le client. À noter qu’il est également possible d’utiliser l’Apple Watch pour payer.

La bêta 2 d’iOS 15.4 inclut le code pour Tap to Pay. Mais il n’est pas encore possible de l’utiliser parce qu’il faut développer le système qui permettra aux commerçants d’avoir l’iPhone comme terminal de paiement. La base est au moins là au niveau d’iOS.

Le développeur Steve Moser a trouvé l’image ci-dessus dans la nouvelle bêta, ainsi qu’un nouveau fichier son qui a pour nom « PaymentReceived » (paiement reçu) et diverses lignes de code pour des récompenses et les remboursements.

Malheureusement, Apple a seulement annoncé le support de Tap to Pay pour les États-Unis. Il n’y a aucune information concernant la disponibilité à l’internationale.