Après les Etats-Unis et l’Australie, le service Tap to Pay est disponible au Royaume-Uni. Pour rappel, Tap to Pay transforme l’iPhone en terminal de paiement. Plus besoin donc d’un système déporté pour la lecture de CB sans contact via NFC, l’iPhone devient une borne de paiement à lui tout seul.

Tap to Pay a été introduit aux Etats-Unis au mois de mai 2022, puis au mois de mai 2023 en Australie. « Nous avons vu Tap to Pay sur iPhone transformer l’expérience de paiement pour tellement de types d’entreprises différentes », déclare dans un communiqué Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et Apple Wallet, « et nous sommes ravis de soutenir désormais les commerçants à travers le Royaume-Uni en offrant un moyen simple, sécurisé et privé d’accepter les paiements sans contact en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone, et sans matériel supplémentaire nécessaire. »

« Les petites et moyennes entreprises jouent depuis longtemps un rôle vital dans l’économie britannique », poursuit Bailey, « et aux côtés des plateformes de paiement, des développeurs d’applications et des réseaux de paiement, nous facilitons plus que jamais les solutions de paiement sans contact pour les entreprises britanniques ». Apple précise que Revolut et Tyl by NatWest seront les premières plateformes de paiement à adopter Ta to Pay au Royaume-Uni, tandis que Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline, et Zettle by PayPal devraient suivre d’ici les prochains mois.