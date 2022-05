Ce 25 mai marque le début de l’iPhone comme terminal de paiement dans les différents Apple Store aux États-Unis. Il y a déjà eu un test à la boutique de l’Apple Park et c’est maintenant en cours de déploiement dans tout le pays selon Mark Gurman de Bloomberg.

En février dernier, Apple a annoncé Tap to Pay, un système qui permet de transformer un iPhone en terminal de paiement. Ainsi, le téléphone peut accepter les paiements avec Apple Pay, les cartes bancaires sans contact et d’autres types de portefeuilles numériques sans accessoires tiers. Le client n’a qu’à approcher son iPhone ou sa carte bancaire de l’iPhone de l’employé et la transaction peut être réalisée. Le paiement est réalisé grâce au NFC.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO

— Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022